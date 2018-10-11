Макгрегор во время боя извинился перед Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор извинился перед российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым во время их поединка в рамках UFC. Такой вывод сделали некоторые пользователи Twitter, прочитав по губам разговор бойцов.

Болельщики считают, что в конце третьего раунда Макгрегор сказал Нурмагомедову слова: «It’s only business», что в переводе на русский означает «это всего лишь бизнес». Нурмагомедов отметил: «I guess so», что переводится как «полагаю, что так».

«Очевидно Конор Макгрегор извинился перед Хабибом во время боя», - написал Mr.Gonzales.

«Интересно слышать от Макгрегора слова про бизнес», - считает J M R.

Напомним, что бой между спортсменами прошел 7 октября. Россиянин победил ирландца.