Макгрегор во время боя извинился перед Нурмагомедовым
Ряд пользователей Twitter прочитали по губам разговор спортсменов во время боя и пришли к выводу, что ирландец извинился перед россиянином.
Фото: twitter.com, ufcnews, Globallookpress
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор извинился перед российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым во время их поединка в рамках UFC. Такой вывод сделали некоторые пользователи Twitter, прочитав по губам разговор бойцов.
Болельщики считают, что в конце третьего раунда Макгрегор сказал Нурмагомедову слова: «It’s only business», что в переводе на русский означает «это всего лишь бизнес». Нурмагомедов отметил: «I guess so», что переводится как «полагаю, что так».
«Очевидно Конор Макгрегор извинился перед Хабибом во время боя», - написал Mr.Gonzales.
«Интересно слышать от Макгрегора слова про бизнес», - считает J M R.
Напомним, что бой между спортсменами прошел 7 октября. Россиянин победил ирландца.