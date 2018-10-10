Российские спортсмены завоевали еще три медали на юношеской Олимпиаде в Аргентине

Очередной день в олимпийском Буэнос-Айресе принес российской сборной еще три награды.

Два золота оказались у пловцов: Андрей Минаков установил рекорд России на стометровке баттерфляем и оказался самым быстрым среди соперников. Затем он в составе квартета, вместе с Климентом Колесниковым, Даниилом Марковым и Владиславом Герасименко, выиграл эстафету вольным стилем. Таким образом, Андрей Минаков стал трехкратным чемпионом Игр в Аргентине.

Высокими результатами продолжают радовать стрелки: Яне Ениной удалось завоевать серебро в стрельбе из пневматического пистолета.

Таким образом, в общем командном зачете российская сборная занимает первую строчку с 13 наградами высшей пробы. Также у россиян два серебра и одна бронза.

На втором месте продолжают удерживаться венгры с семью золотыми медалями. На третьем - итальянцы, у которых две медали.