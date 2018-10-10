Путин заявил о намерении России создать одну из лучших в мире антидопинговых систем

Президент России Владимир Путин, выступая в Ульяновске на пленарном заседании Международного спортивного форума «Россия - спортивная держава», заявил о том, что хотя проблема борьбы с допингом и не является лишь российской проблемой, наша страна намерена создать одну из лучших антидопинговых систем в мире.

«Да, конечно, мы видим, видели сбои в нашей системе антидопинга, но хочу отметить, что это не является исключительно нашими внутренними проблемами, они не являются нашими внутренними проблемами, они выявили факты очевидного несовершенства всей международной антидопинговой системы», - сказал президент.

Также Путин заявил, что антидопинговую борьбу необходимо вести на площадке ЮНЕСКО.