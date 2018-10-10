Отец Мамаева оправдал «отпуском» поведение сына

Отец Павла Мамаева возмущен позицией руководства футбольного клуба «Краснодар», в котором заявили о намерении расторгнуть контракт с его сыном. Мамаев-старший, который является агентом игрока, связывался с генеральным директором клуба и не нашел поддержки, сообщает RT.

«Кого волнует, что они сейчас устроили? Черти! Как вам не стыдно! Гореть вам всем в аду! Обычный русский парень зарабатывает деньги, а как только оступается, ему каждый готов нож в спину воткнуть!» - заявил Константин Мамаев.

Отец футболиста оправдал своего сына и сказал, что не видит в его поведении ничего криминального. В полиции, впрочем, придерживаются диаметрально противоположной точки зрения. В отношении Павла Мамаева и его закадычного друга Александра Кокорина возбуждено уголовное дело. Молодчиков уже пригласили на допрос и ждут от них явки с повинной.

Игроки футбольных клубов «Краснодар» и «Зенит» устроили настоящее побоище в московском кафе. Они жестоко избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. За полтора часа до этого спортсменов заметили на парковке у гостиницы «Пекин», где они в компании друзей нанесли увечья Виталию Соловчуку, водителю телеведущей Ольги Ушаковой.

Похождения сканалистов обернулись для них отлучением от сборной России, изгнанием из собственных клубов, всеобщим порицанием и угрозой уголовного преследования.