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ФК «Урал» изъявил желание принять на работу Мамаева и Кокорина

Дмитрий Семенов
15:48 10.10.2018
Руководство клуба считает, что футболисты-хулиганы должны отрабатывать свое наказание на поле.
ФК «Урал» изъявил желание принять на работу Мамаева и Кокорина
Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Футбольный клуб «Урал» объявил о намерении принять в свой состав Александра Кокорина и Павла Мамаева в том случае, если их клубы расторгнут с ними контракты. Об этом со ссылкой на президента клуба Григория Иванова сообщают «Известия».

«Ребята всю жизнь отдали футболу. Даже если их сейчас накажут по уголовной статье, почему их отлучать от спорта на всю жизнь? Они же не на поле все это совершили», - заявил Иванов.

Президент ФК «Урал» выразил несогласие с главой РПЛ Сергеем Прядкиным, заявившим ранее, что ни один клуб не подпишет контракта с оскандалившимися футболистами.

Александр Кокорин и Павел Мамаев «нахулиганили» сразу на два уголовных дела всего за два часа утром в понедельник, 8 октября. Сперва у гостиницы «Пекин» они избили водителя ведущей Первого канала и повредили ее машину, а затем в кафе нанесли побои чиновнику Минпромторга Денису Паку. Адвокат Пака уже заявил, что его клиент против примирения с футболистами. Если статья обвинения будет переквалифицирована с «Побоев» на «Хулиганство», Кокорину и Мамаеву может грозить реальный срок - до двух лет лишения свободы. В этом случае «Уралу» придется немного подождать своих героев.  

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