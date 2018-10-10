Нурмагомедов получит звание народного героя Дагестана

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов будет представлен к республиканской награде. Об этом рассказал представитель общественного регионального движения «Родной Дагестан». Этой чести чемпиона в легком весе по версии UFC удостоят за победу в титульном поединке над ирландцем Конором Макгрегором, сообщает РИА Новости.

«Нурмагомедов внес особый вклад в развитие отечественного спорта и будет представлен к званию "Народный герой Дагестана". Место вручения будет оговорено с Хабибом дополнительно», - сказал представитель регионального движения.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся в Лас-Вегасе 6 октября и собрал огромную зрительскую аудиторию. Удушающим приемом в четвертом раунде россиянин одержал победу и таким образом защитил титул чемпиона.

После завершения поединка произошла стычка между представителями Хабиба и командой ирландского бойца. Сам Нурмагомедов перелез через ограждение октагона и бросился врукопашную с тренером своего противника. Многие в США и на родине осудили выходку бойца.

Позже он сам принес извинения за свое поведение.