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Нурмагомедов получит звание народного героя Дагестана

Ян Брацкий
15:40 10.10.2018
Помимо звания, награда представляет собой нагрудный знак в виде золотой звезды с орлом.
Нурмагомедов получит звание народного героя Дагестана
Фото: Хабиб Нурмагомедов, Instagram

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов будет представлен к республиканской награде. Об этом рассказал представитель общественного регионального движения «Родной Дагестан». Этой чести чемпиона в легком весе по версии UFC удостоят за победу в титульном поединке над ирландцем Конором Макгрегором, сообщает РИА Новости.

«Нурмагомедов внес особый вклад в развитие отечественного спорта и будет представлен к званию "Народный герой Дагестана". Место вручения будет оговорено с Хабибом дополнительно», - сказал представитель регионального движения.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся в Лас-Вегасе 6 октября и собрал огромную зрительскую аудиторию. Удушающим приемом в четвертом раунде россиянин одержал победу и таким образом защитил титул чемпиона.

После завершения поединка произошла стычка между представителями Хабиба и командой ирландского бойца. Сам Нурмагомедов перелез через ограждение октагона и бросился врукопашную с тренером своего противника. Многие в США и на родине осудили выходку бойца.

Позже он сам принес извинения за свое поведение.  

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