Песков заявил, что у Путина не запланирована встреча с Нурмагомедовым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и российского чемпиона по ММА Хабиба Нурмагомедова пока не планируется.

Во время посещения спортивного форума в Ульяновске российский лидер планирует пообщаться с победителями мировых спортивных соревнований и обладателями золотых значков ГТО. Однако встреча с Нурмагомедовым в эти планы не входит. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов со словами «Мы для этого и летим» отправился в Ульяновск для встречи с главой государства.