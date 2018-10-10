Кокорина и Мамаева принудительно доставят в полицейский участок

Общественный деятель Павел Пятницкий рассказал, что к 15 часам 10 октября скандальные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут доставлены в отделение полиции.

Как сообщает Sports.ru, самостоятельно спортсмены не явились в участок в назначенное время, что, по мнению портала, указывает на отсутствие у них раскаяния в совершенных проступках.

Общественник полагает, что после допроса в отделении футболистам изберут меру пресечения, которой, скорее всего, окажется арест.

Напомним, в понедельник, 8 октября, стало известно о конфликте, возникшем в кофейне на северо-западе Москвы между российскими футболистами Александром Кокориным, Павлом Мамаевым с одной стороны и чиновником Министерства промышленности и торговли РФ Денисом Паком и директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным с другой. Между сторонами возникло недопонимание, и в ход пошли стулья. Перед этим спортсмены успели в составе группы неизвестных нанести серьезный вред здоровью водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В результате произошедших событий на них было заведено уголовное дело.