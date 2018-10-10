Хабиб Нурмагомедов вылетел в Ульяновск на встречу с Путиным

Прославленный российский боец Хабиб Нурмагомедов вылетел в Ульяновск. Там чемпион мира в легком весе по версии UFC планирует посетить форум «Россия - спортивная держава» и встретиться с президентом Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

«Для этого и летим», - коротко ответил Хабиб на вопрос журналиста о возможной встрече с президентом.

«Бой века» состоялся в США в ночь на воскресенье. В октагоне сошлись Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. В четвертом раунде россиянин применил удушающий прием и заставил капитулировать своего соперника. То, что произошло после боя, до сих пор не сходит с первых полос российских и западных спортивных изданий. Нурмагомедов устроил драку с представителями команды Макгрегора.

По итогам инцидента бойца оштрафовали на четверть миллиона долларов. Разбирательство ведется до сих пор. Не исключено, что Нурмагомедову не удастся отделаться лишь денежным штрафом.