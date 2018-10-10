Уайт пообещал поговорить с отцом Нурмагомедова после грозного поста в сети
Российскому спортсмену выдали чемпионский пояс не сразу после победного боя с ирландцем Конором Макгрегором . Позже он написал угрожающий пост в Instagram, посвященный главе UFC.
Фото: Joel Marklund, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Глава UFC Дана Уайт прокомментировал пост российского бойца Хабиба Нурмагомедова, который написал в своем Instagram, что Уайту повезло, так как отдал ему чемпионский пояс, иначе бы у главы UFC могли быть неприятности с его машиной.
Уайт отреагировал и оставил комментарий под записью.
«Посмеялся до упаду. Я обо всем расскажу твоему отцу», - написал он.
Напомним, что пояс Нурмагомедову не выдали сразу после боя с ирландским бойцом Конором Макгрегором из-за массовой драки.