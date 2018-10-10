Уайт пообещал поговорить с отцом Нурмагомедова после грозного поста в сети

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал пост российского бойца Хабиба Нурмагомедова, который написал в своем Instagram, что Уайту повезло, так как отдал ему чемпионский пояс, иначе бы у главы UFC могли быть неприятности с его машиной.

Уайт отреагировал и оставил комментарий под записью.

«Посмеялся до упаду. Я обо всем расскажу твоему отцу», - написал он.

Напомним, что пояс Нурмагомедову не выдали сразу после боя с ирландским бойцом Конором Макгрегором из-за массовой драки.