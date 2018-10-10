Тебе повезло, что ты отдал мне мой чемпионский пояс – Нурмагомедов пригрозил главе UFC
Российский спортсмен победил ирландского бойца в воскресенье. После боя произошла потасовка, из-за которой Нурмагомедов не сразу вручили чемпионский пояс.
Фото: Саид Царнаев, РИА Новости
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал о возможных последствиях, которые бы ожидали главу UFC Дана Уайта, если бы ему не отдали чемпионский пояс после победы над ирландцем Конором Макгрегором в Лас-Вегасе. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Спортсмен написал, что в противном случае он бы разбил машину главы UFC.По словам Нурмагомедова, он знает, где она припаркована.
В воскресенье Нурмагомедов победил ирландского бойца Конора Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. После боя произошла потасовка между россиянином и членом команды Макгрегора, из-за которой Нурмагомедову не сразу вручили чемпионский пояс.