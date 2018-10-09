Футболисты Кокорин и Мамаев могут получить пожизненную дисквалификацию

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев могут быть пожизненно дисквалифицированы. Такую меру в качестве основного наказания футболистов в настоящее время рассматривают в Российском футбольном союзе.

В организации сейчас прорабатывают различные санкции против Кокорина и Мамаева, которые накануне избили водителя ведущей «Первого канала», а также устроили драку в одном из столичных кафе, где футболисты нанесли ряд ударов чиновнику Минпромторга Денису Паку.

Как уточняет портал «Чемпионат», РФС в настоящее время рассматривает один из вариантов применения санкций, которые указаны в статье 10 Дисциплинарного регламента союза. В частности, она предусматривает спортивные санкции в виде предупреждения, удаления, дисквалификации, запрета на осуществление любой деятельности, связанной с футболом, или же запрет на вход на стадион.

Кокорин и Мамаев стали участниками драки в одном из кафе Москвы. Они напали на двух чиновников. Причиной конфликта стало шумное поведение компании, в которой находились футболисты. Им был сделан ряд замечаний, однако Кокорин и Мамаев весьма резко отреагировали на них, в результате чего произошла драка. Против футболистов было возбуждено уголовное дело.