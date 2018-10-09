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Глава МПК пожелал видеть российских спортсменов в рядах комитета

Наталия Майорова
21:23 09.10.2018
В своем пожелании глава МПК не преминул упомянуть о том, что пока все еще есть более 20 критериев, которые следует выполнить РУСАДА.
Глава МПК пожелал видеть российских спортсменов в рядах комитета
Фото: Karl-Josef Hildenbrand dpa, Globallookpress

Глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс выразил желание, чтобы российские спортсмены вернулись в эту организацию, поскольку они являются «членами семьи». Однако он упомянул условия, при котором данная задумка может быть реализована.

«Есть более 20 критериев, которые должны выполнить РУСАДА. На данный момент не хватает выполнения трех из них: выплатить издержки, признать доклад Макларена и вопрос членства РУСАДА в WADA», - сообщил он.

Кроме того он подчеркнул, что решение МПК по мнению многих было «более суровым, нежели решение МОК».

«Мы приняли такое решение, поскольку на тот момент сведения, которыми мы обладали, не позволяли гарантировать, что участие российских спортсменов будет честным», - подчеркнул он в интервью RT.

При этом Парсонс отметил, что возможность российских спортсменов выступать под нейтральным флагом является «знаком признания позитивных изменений», которые удалось добиться российскому Паралимпийскому комитету. И такие положительные «сдвиги», по словам главы МПК, могли видеть также и паралимпийские комитеты других стран.

Ранее стало известно, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) официально восстановлено в своих правах. Однако в решении о восстановлении агентства в правах есть оговорки.

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