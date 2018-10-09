«Краснодар» направил заявление в РФС о расторжении контракта с Мамаевым

Руководство футбольного клуба «Краснодар» обратилось в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза с заявлением о расторжении контракта с участником команды Павлом Мамаевым. Об этом рассказал глава Палаты Виктор Березов.

Он также подчеркнул, что теперь на рассмотрение дела необходимы 30 дней, как того требует регламент.

«От "Зенита" на данный момент подобных заявлений не поступало», - цитирует слова Березова РИА Новости.

Ранее стало известно, что «Краснодар» выступил с официальным заявлением, в котором сообщалось о том, что руководство команды намерено отстранить от тренировок Мамаева, а также рассматривает варианты расторжения с ним контракта.

На фоне этой неудачи у Мамаева намечается еще одна - его супруга подала на развод. Пара уже была на грани расставания, однако, похоже, теперь дело дойдет до разрыва отношений. Павел и Алана воспитывают двоих детей.