Одноклубник Хабиба рассказал о его главном преимуществе в октагоне

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, одержавший победу в титульном бое над ирландцем Конором Макгрегором, сохранит пояс чемпиона, несмотря на устроенную им потасовку в зрительном зале. Об этом заявил сегодня глава UFC Дэйна Уайт. В организации, впрочем, не исключили взысканий. И не только с россиянина, его противник тоже может быть наказан. «Звезда» пообщалась с одноклубником Хабиба – Гаджи Рабадановым. Он характеризует нынешнего чемпиона как отличного бойца и хорошего друга.

«Мы как друзья, как братья, всегда вместе, так что мы очень близко общаемся, вся наша команда очень близка», - рассказал «Звезде» Рабаданов.

Он рассказал, что Хабиб всегда делится своим опытом со своими одноклубниками, выступает как спарринг-партнер.

«Это - неоценимый опыт, который он нам передает, всем, чему он учится там, он делится со своими одноклубниками здесь. И это большой плюс, что у нас есть такой спарринг-партнер, как Хабиб», - подчеркнул Гаджи.

Рабаданов особенно отметил щепетильность Хабиба к технике борьбы. По словам одноклубника чемпиона UFC, он очень внимателен к деталям.

«Именно в маленьких деталях, на которые многие не акцентируют внимание... а Хабиб этим тонкостям уделяет очень много времени, из-за этого в контроле борьбы, в контроле в партере ему нет равных», - уверен Гаджи.

Рабаданов полностью поддержал Нурмагомедова в его действиях после боя с Макгрегором. Гаджи напомнил, что Макгрегором были сказаны оскорбительные вещи про семью, страну и религию, которые «терпеть уже было невозможно».

Сам Хабиб прилетел в Махачкалу глубоким вечером. Пояс ему все-таки вручили, поэтому домой чемпион вернулся с трофеем.

Он встретился со своими земляками на огромной «Анжи-арене». Стадион уже за несколько часов до официального начала мероприятия был заполнен.

«Первое, что я хотел показать – это разницу между нашими народами; потому что мы все знаем, какая большая история у нас, через что прошел наш народ. Ничто нас не сломает, я это знал и каждый день просил Всевышнего, чтобы никто не получил травму, чтобы мы сделали вес и нас наконец-то закрыли в клетке. Потому что слишком много было сказано», - с такими словами чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к соотечественникам.

Именно неосторожные и резкие высказывания противника Нурмагомедова – Конора Макгрегора – стали причиной инцидента после боя. Одержав победу в четвёртом раунде удушающим приемом, российский боец перепрыгнул через октагон, не выдержав оскорблений от команды ирландца, и атаковал ее представителей.

Махачкала не спит уже третью ночь. Победу Хабиба отмечают все.