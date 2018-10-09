Российские атлеты оставили далеко позади своих соперников на юношеской Олимпиаде

Сборная России с большим отрывом лидирует в командном зачете на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе. Во второй день Игр наши спортсмены завоевали семь медалей - шесть золотых и одну бронзовую.

Дзюдоистке Ирэне Хубуловой потребовалось меньше минуты, чтобы уложить на лопатки соперницу из Монголии. Самым «золотоносным» для россиян на этой Олимпиаде остается тхэквондо. Еще две награды высшей пробы в этом виде спорта принесли Георгий Попов и Елизавета Ряднинская.

В плавании на дистанции 100 метров на спине не было равных Дарье Васькиной и Клименту Колесникову. Шестое золото в копилке нашей сборной - в самой экзотической для Олимпиады дисциплине - брейк-дансе. В финальном баттле наш Сергей Чернышев одолел участника из Франции. А первую бронзу на Играх завоевала женская команда по плаванию в комбинированной эстафете.

Таким образом, россияне с 11 золотыми медалями прочно закрепились на первой строчке общекомандного зачета. На втором месте - венгры, на третьем - колумбийцы, с пятью и двумя золотыми наградами соответственно.