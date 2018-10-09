В UFC озвучили сумму штрафа Нурмагомедова за драку

Российский боец Хабиб Нурмагомедов будет оштрафован на 250 тысяч долларов. Такое решение приняли в UFC. Накануне его озвучил президент спортивной организации Дана Уайт.

При этом боец, можно сказать, легко отделался. До этого всерьез обсуждался вопрос о санкциях в размере двух миллионов долларов - именно столько Нурмагомедов должен был получить за бой с Конором Макгрегором, сообщает TMZ. Впрочем, вся сумма призовых до сих пор удерживается.

Нурмагомедову придется раскошелиться за драку, которую он устроил после поединка с Макгрегором. Россиянина спровоцировал один из тренеров ирландца, который весь бой оскорблял Хабиба. Разнимать дерущихся пришлось сотрудникам службы безопасности. Все же Нурмагомедов сохранил чемпионский пояс, вернулся в Россию и уже встретился с поклонниками в Махачкале.