«Мы это переживем» - Колобков о драке с участием Кокорина и Мамаева

Министр спорта Павел Колобков прокомментировал скандал с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Глава Минспорта находится с рабочей поездкой по Ульяновской области и крайне неохотно высказал свое личное мнение о происходящем.

«Не очень хочется это комментировать. Очень неприятный случай, который произошел вчера. Сейчас надо детально разобраться, в первую очередь правоохранительным органам, что же там произошло. Однако те факты, те видеозаписи, которые публикуются в СМИ, говорят сами за себя. Если наши ведущие спортсмены принимали в этом участие, я думаю, они должны быть наказаны по всей строгости и по линии правоохранительных органов, и по линии клубов и РФС. Футболисты, которые фигурируют в деле, не являются членами сборной команды. Наверное, именно поэтому Станислав Черчесов и не включает их в состав.

У нас сложился очень хороший коллектив. Ребята не просто хорошо выступили на чемпионате мира, они создали приятную атмосферу. Команда сейчас на сборах и готовится к матчу в Калининграде. Приятная команда, за которую хочется переживать. Поэтому это вопрос спорта, или футбола. Любой виновный должен отвечать наравне, неважно, футболист он или нет.

С другой стороны, игрок футбольного клуба как человек публичный должен понимать тот уровень ответственности, который на него возложен. Поэтому и клубы, и сборная должны уделять вопросу воспитания спортсменов повышенное внимание. Мы это переживем. То, что произошло, - возможность для остальных ребят подумать и оценить себя со стороны», - рассказал Колобков в интервью корреспондентам.

Драка с участием в Кокорина и Мамаева произошла накануне в одном из столичных кафе. Нетрезвые футболисты избили двух человек: чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Оба госпитализированы.