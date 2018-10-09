Полиция задержала Кокорина и Мамаева - СМИ

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев задержаны в Москве. Ожидается, что их допросят в 15.00. Об этом сообщает 360.

Спортсмены подозреваются в участии в двух драках: ранним утром они участвовали в избиении водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а уже через несколько часов они набросились с тяжелыми стульями на посетителей кафе «Кофемания», среди которых оказались сотрудники Министерства промышленности и торговли РФ. Между сторонами возникло недопонимание, и в ход пошли стулья. В результате инцидента на спортсменов было заведено уголовное дело.