«Стыд и разочарование» - «Зенит» готов разорвать контракт с Кокориным

Руководство санкт-петербургского «Зенита» рассматривает вариант расторжения контракта с нападающим Александром Кокориным. Причина - уголовное дело, возбужденное в отношении футболиста. В этой связи клуб выступил с официальным заявлением, которое опубликовано на сайте команды.

«Произошедшее вызывает резкое неприятие и возмущение. С человеческой и эмоциональной точки зрения подобный инцидент вызывает только стыд. В настоящий момент руководство "Зенита" и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования. Кокорин повел себя отвратительно», - отмечено в нем.

Ранее об аналогичном решении заявили в клубе «Краснодар», за который выступает Павел Мамаев, близкий друг Кокорина и еще один фигурант уголовного дела.

Футболисты оказались зачинщиками драки, в результате которой серьезно пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Оба находятся в больнице.