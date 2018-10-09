В РФС выступили с заявлением по поводу скандала, устроенного Кокориным и Мамаевым

Инцидент с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева прокомментировали в Российском футбольном союзе. И. о. президента РФС Александр Алаев выступил с обращением, в котором осудил поведение игроков, избивших в столичном кафе двух посетителей.

«Такие случаи бросают тень на наш футбол. Сборная делает все, чтобы заслужить уважение и любовь болельщиков. Нам нужны не только отличные спортсмены, но и люди», - подчеркнул он, говоря о своем личном отношении к ситуации.

Алаев особо отметил то, что публичный статус игроков накладывает на них серьезные обязательства и футболисты должны им соответствовать, цитирует футбольного функционера телеканал «360».

«Они, конечно, живые люди и могут отдохнуть, но не надо забывать, что за вами следят миллионы, на вас равняются дети», - отмечается в обращении.

В РФС рассчитывают на грамотное и беспристрастное расследование инцидента. Впрочем, карьеру нападающего «Зенита» и полузащитника «Краснодара» это вряд ли спасет. Пока клубы, цвета которых защищают игроки, дожидаются исхода разбирательств, министр спорта РФ Павел Колобков уже заявил, что Кокорин и Мамаев никогда больше не выйдут на поле в составе национальной сборной.

Драка, зачинщиками которой стали российские футболисты, произошла 8 октября в центре столицы в одном из кафе. На замечание чиновника Минпромторга Дениса Пака подвыпившие форварды пустили в ход кулаки и даже стулья. Под горячую руку спортсменам попал и директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Оба оказались в больнице, а Кокорин и Мамаев стали фигурантами уголовного дела, перспективы которого для молодых людей безрадостны.

По итогам расследования оба могут оказаться за решеткой.