«Мы сделаем все, чтобы этого добиться» - ФК «Краснодар» пообещал разорвать контракт с Мамаевым

Пресс-служба ФК «Краснодар» прокомментировала инцидент с дракой в московском кафе, в которой принял участие игрок клуба Павел Мамаев. Как говорится в официальном заявлении, организация впервые столкнулась с уголовным расследованием, в котором фигурирует клубный футболист. Но как бы то ни было, «Краснодар» говорит, что подобному поведению «не может быть никаких оправданий».

«Первое, что мы можем сделать, - это применить все возможные санкции, указанные в контракте. Мы наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой», - сообщается на сайте ФК «Краснодар».

Также руководство клуба подчеркивает, что в данный момент занимается поиском возможностей для прекращения контракта с Мамаевым.

«К сожалению, контракты составлены таким образом, чтобы максимально защитить профессиональных спортсменов. Но мы сделаем все, чтобы этого добиться», - подытожили в клубе.

Напомним, в понедельник, 8 октября, стало известно о конфликте, возникшем в кофейне на северо-западе Москвы между российскими футболистами Александром Кокориным, Павлом Мамаевым и сотрудниками Министерства промышленности и торговли РФ. Между сторонами возникло недопонимание, и в ход пошли стулья. В результате инцидента на спортсменов было заведено уголовное дело.