Кокорина и Мамаева подозревают в еще одном нападении

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подозреваются в нападении на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Шофер попал под горячую руку утром того дня, когда возникли беспорядки в кафе с участием спортсменов и сотрудников министерства промышленности и торговли. Инцидент произошел в 08:00 утра на углу улиц Большой Садовой и 2-й Брестской, возле гостиницы «Пекин».

Водитель ожидал журналистку в припаркованном Mercedes. По его словам, компания молодых людей хулиганила на проезжей части, и он сделал им замечание. В ответ они вытащили шофера из автомобиля и начали его избивать. В результате инцидента мужчина получил черепно-мозговую травму. После этого хулиганы скрылись. Слова водителя передает «Московский комсомолец».

Как сообщается, в происшествии могла участвовать та же компания, которая через несколько часов избила чиновников в кафе на Большой Никитской улице и в которой находились футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Пострадавшего водителя госпитализировали в больницу имени Боткина, а по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

Напомним, в понедельник, 8 октября, стало известно о конфликте, возникшем в кофейне на северо-западе Москвы между российскими футболистами Александром Кокориным, Павлом Мамаевым и сотрудниками Министерства промышленности и торговли РФ. Между сторонами возникло недопонимание, и в ход пошли стулья. В результате инцидента на спортсменов было заведено уголовное дело.