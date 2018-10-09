В UFC определили санкции, которые грозят Нурмагомедову за драку после боя с Макгрегором

Глава бойцовского промоушена UFC Дана Уайт рассказал, какие последствия повлечет за собой поведение российского чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова, устроившего массовую драку после своего титульного боя с ирландцем Конором Макгрегором. По словам президента организации, чемпионский пояс останется у его обладателя, но совсем без санкций не обойдется.

Уайт сказал, что в данный момент Нурмагомедов все еще не получил свой многомиллионный гонорар за проведенный поединок и не исключил возможности, что не получит его и в будущем.

«Не исключается удержание всей суммы. Всю сумму он точно не получит. Чемпионский пояс он сохранит однозначно», - цитирует главу промоушена TMZ.

Также Уайт отметил, что россиянина могут отстранить от поединков на территории Соединенных Штатов сроком от четырех до шести месяцев. При этом президент UFC подчеркнул, что бои чемпиона в других странах организовываться также не будут.

Напомним, на прошедшем в Лас-Вегасе турнире по смешанным единоборствам UFC 229 россиянин Хабиб Нурмагомедов одержал громкую победу над своим противником из Ирландии Конором Макгрегором, защитив пояс чемпиона в легком весе. Однако после поединка он решил поквитаться и с командой оппонента, спровоцировав массовую драку в зрительном зале и в октагоне.