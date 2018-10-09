В «Краснодаре» сделали официальное заявление по участию Мамаева в драке

Футбольный клуб «Краснодар» прокомментировал участие своего полузащитника Павла Мамаева в драке в московской кофейне.

«Мы считаем неприемлемыми и осуждаем любые формы насилия», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Руководство «Краснодара» также проинформировало, что об инциденте ему стало известно из СМИ. Отмечается, что правоохранители ведут расследование по данному делу. В клубе также уверены, что по завершении расследования случившемуся «будет дана соответствующая правовая и юридическая оценка».

Напомним, от рук игроков «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева ранее пострадали глава департамента автомобильной промышленности Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. Они завтракали в том же кафе, где утром в понедельник веселилась шумная и, похоже, не слишком трезвая компания во главе с футболистами. Пак сделал беспокойным соседям замечание, после чего началась потасовка.

Позже стало известно, что в связи со случившимся было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Футболистам грозит до восьми лет лишения свободы.

В свою очередь, министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что Кокорин и Мамаев больше никогда не будут играть в сборной России по футболу.