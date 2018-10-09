Министр спорта РФ заявил, что Кокорин и Мамаев больше никогда не будут играть в сборной России

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал драку с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака.

По словам политика, в обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться. Однако, при этом он подчеркнул всю серьезность произошедшего.

«Пострадавшие обратились в полицию. Есть видеозаписи происшествия. Но в этой ситуации не может быть смягчающих обстоятельств», — заявил Колобков.

Он также отметил, что подобных инцидентов с участием профессиональных спортсменов не должно происходить.

«Это недопустимо – неспортивное поведение, которое роняет тень на весь российский футбол. Эти ребята не играют в сборной России, и, видимо, уже никогда не будут», — передает RT слова министра спорта.

Также Колобков выразил надежду, что владельцы футбольных клубов, которые представляют Кокорин и Мамаев, «тоже сделают выводы».

Напомним, в понедельник, 8 октября, стало известно о конфликте, возникшем в кофейне на северо-западе Москвы между российскими футболистами Александром Кокориным, Павлом Мамаевым и сотрудниками Министерства промышленности и торговли РФ. Между сторонами возникли недопонимания, и в ход пошли стулья. В результате инцидента на спортсменов было заведено уголовное дело.