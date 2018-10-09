Россиянин Колесников выиграл золото юношеской Олимпиады на дистанции 100 метров на спине

Российский пловец Климент Колесников выиграл золото юношеской Олимпиады в Буэнос-Айресе на дистанции 100 метров на спине.

Колесников преодолел дистанцию за 53,26 секунды. На втором месте оказался румын Даниэль Кристиан Мартин с результатом 53,59 секунды. На третьем месте - итальянец Томас Чеккон с результатом 53,65 секунды.