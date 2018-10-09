Против Кокорина и Мамаева возбудили уголовное дело

Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву грозит до восьми лет заключения за дебош в одном из московских кафе.Уголовное дело заведено по статье «Побои». Если вина спортсменов подтвердится - за сборную России они уже врядли сыграют. Об этом сообщил министр спорта Павел Колобков.

Пострадали от рук Кокорина и Мамаева сотрудники других госведомств - глава департамента автомобильной промышленности Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. Они завтракали в том же кафе, где утром в понедельник веселилась шумная - и похоже, не слишком трезвая компания во главе с футболистами. Пак сделал беспокойным соседям замечание, за что и получил стулом по голове. В «Зените» и «Краснодаре», клубах, за которые выступают Кокорин и Мамаев, подтвердили, что знают о криминальном инциденте с их участием, но не стали давать оценок поведению своих игроков.