Макгрегора могут наказать за инцидент после боя с Нурмагомедовым – СМИ

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор может быть наказан за удар по члену команды Хабиба Нурмагомедова во время массовой драки, которая произошла после поединка с российским спортсменом. Об этом сообщил ESPN со ссылкой на председателя Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) Энтони Марнелл.

Марнелл рассказал, что будут поданы документы против Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. По его словам, нужно как можно раньше приступить к слушанию, так как изначально был удержан гонорар только россиянина. Председатель NSAC подчеркнул, что необходимо собрать все жалобы в ближайшие двое суток.

Он рассказал, что в ситуации с Нурмагомедовым комиссия будет прислушиваться к рекомендациям генерального прокурора штата.

«Есть правила и положения, так что последствия будут соответствовать действиям бойца», - добавил председатель.

Кроме того, серьезное наказание может получить тренер Нурмагомедова Эседулла Эмирагаев, который напал со спины на ирландца и несколько раз ударил его по голове. По словам Марнелла, он заслуживает «аналогичных последствий».

Ближайшее заседание NSAC состоится 24 октября, на котором планируется заслушать жалобы Нурмагомедова и Макгрегора. Окончательное решение станет известно до конца ноября.

Ранее Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата, а потом спровоцировал массовую драку, в которой также поучаствовал ирландский боец.