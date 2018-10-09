В ФК «Краснодар» отреагировали новость о драке Мамаева в московском кафе

Заместитель генерального директора футбольного клуба «Краснодар» Нурбий Хакунов достаточно резко отреагировал на ранее появившуюся в СМИ информацию об участии российского хавбека клуба Павла Мамаева в избиении Минпромторга России Дениса Пака. Об этом сообщил ФАН.

У Хакунова спросили о конфликте между футболистами и чиновником, а также попросили ответить, связывалось ли руководство клуба со своим игроком.

Он ответил, что клуб не связывался со своим игроком и отметил, что у команды три дня выходных, поэтому Мамаева отпустили.

«У людей есть личное время», - добавил Хакунов.

Ранее появилась информация о том, что футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин стали участниками конфликта в одной из московских кофеен, где якобы избили чиновника. Предполагается, что он сделал футболистам замечание, в ответ на которое игроки ответили кулаками.