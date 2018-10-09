Фанаты Нурмагомедова сорвали его выступление и чуть не затоптали друг друга: видео

Фанаты чемпиона UFС в легком весе сорвали программу его выступления, побежав в центр «Анжи-Арены» в Махачкале встречать бойца. Болельщики, перепрыгивая через ограждение поля, сбегались в центр поля.

На стадионе в этот момент находились около девяти тысяч человек. Кто-то сидел на трибунах, кто-то выбегал на поле. Когда толпа утихомирилась, Нурмагомедов, стоя на поле стадиона с чемпионским поясом на плече, поблагодарил всех за поддержку. При этом, спортсмен отметил, что если поведение фанатов не изменится, то выступление придется прервать.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов вернулся в Дагестан для встречи с болельщиками после победы над Конором Макгрегором. Чествование прошло на стадионе «Анжи-Арена в Махачкале.

Хабиб Нурмагомедов в ночь с субботы на воскресенье, 7 октября, в четвертом раунде одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором. После завершения боя Хабиб Нурмагомедов перепрыгнул через ограждение и набросился на тренера Конора Макгрегора, который все это время, по словам спортсмена, провоцировал его на конфликт.

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал драку после победы над Конором Макгрегором. Нурмагомедов охарактеризовал произошедшее как проявление воли и отметил, что его давно провоцировали на конфликт. Хабиб в заключение отметил, что «орлы в клетке не сидят».