Орлы в клетке не сидят – Хабиб объяснил драку после боя с Макгрегором

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов вернулся в Дагестан для встречи с болельщиками после победы над Конором Макгрегором. Чествование прошло на стадионе «Анжи-Арена».

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал драку после победы над Конором Макгрегором.

«Я говорил уже, что 6 октября, когда клетка закроется, я за себя уже не отвечаю. То, что было после боя, кто осуждает, кто-то говорил, правильно. А я вам, знаете, что скажу? Орлы в клетке не сидят. И я им это показал. И самую большую мотивацию мне давал мой родной Дагестан», - сказал Нурмагомедов на встрече с болельщиками.

Хабиб Нурмагомедов в ночь с субботы на воскресенье, 7 октября, в четвертом раунде одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором. После завершения боя Хабиб Нурмагомедов перепрыгнул через ограждение и набросился на тренера Конора Макгрегора, который все это время, по словам спортсмена, провоцировал его на конфликт.