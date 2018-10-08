Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Младший брат Кокорина участвовал в драке в московском кафе – СМИ

Анастасия Евдокимова
23:49 08.10.2018
Присутствующие пытались разнять конфликтующих, однако все было тщетно.
Фото: Alexander Kulebyakin, Globallookpress

Младший брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина участвовал в драке с чиновниками в кафе «Кофемания» на Никитском бульваре в Москве. Об этом сообщает телеканал «360».

Еще одним участником драки был полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев.

Ранее «Звезда» публиковала видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как Кокорин бьет стулом посетителя кафе, после чего его младший брат дает этому же самому человеку пощечину.

Присутствующие пытались разнять конфликтующих, однако все было тщетно. Затем в зале появились люди в деловых костюмах. Одного из них ударил Павел Мамаев, на что в ответ мужчина заломил ему руку.

Ранее сообщалось, что руководство ФК «Зенит» осудило участие нападающего Александра Кокорина в драке в московском кафе и осудило поведение игрока.

8 октября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев посетили кафе в Москве. В связи с тем, что компания вела себя очень шумно, персонал заведения сделал ей замечание и призвал к соблюдению общественного порядка. В числе недовольных поведением посетителей кафе оказался чиновник из Минпромторга Денис Пак, с которым в дальнейшем и завязался конфликт. Возбуждено уголовное дело.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.10.2018, 13:22
Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике
Дата09.10.2018, 00:01
Доставка на вертолетах: в ЮВО десант высадился в тылу «боевиков» и «уничтожил» их склад с боеприпасами
Дата08.10.2018, 23:25
ФК «Зенит» подтвердил участие Кокорина в драке в московском кафе
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата08.10.2018, 18:08
«Фалькатус» в деле: кадры штурма здания бойцами ФСБ
Дата03.10.2018, 10:37
Колчак Полярный: неизвестный подвиг будущего адмирала
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
01:24 Спорт
Видео
Фанаты Нурмагомедова сорвали его выступление и чуть не затоптали друг друга: видео
21:51 В стране и мире
На Украине представили «модернизированную» РСЗО «Град»
21:38 Спорт
Видео
«Пояс летит домой»: Нурмагомедов показал победный трофей на видео
20:30 В стране и мире
Видео
«Звезда» публикует первые кадры с места драки Кокорина и Мамаева
17:46 В стране и мире
В МИД РФ назвали истинное предназначение техсредств у задержанных в Нидерландах россиян
События дня
События дня
Главное о бое Нурмагомедова против Макгрегора
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В Сети нашли «собачью пародию» на Макгрегора
Видео
Краб выскочил из сковороды и выключил плиту: видео
Видео
Странные голубые огни в небе над Москвой напугали жителей столицы
Видео
Опубликованы кадры с места смертельного столкновения с участием грузовика Ани Лорак
СМИ: в библиотеке Штутгарта крысы сгрызли около 8 тысяч книг на €200 тыс.
Опубликовано видео нападения Нурмагомедова на тренера Макгрегора
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.