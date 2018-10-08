Младший брат Кокорина участвовал в драке в московском кафе – СМИ

Младший брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина участвовал в драке с чиновниками в кафе «Кофемания» на Никитском бульваре в Москве. Об этом сообщает телеканал «360».

Еще одним участником драки был полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев.

Ранее «Звезда» публиковала видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как Кокорин бьет стулом посетителя кафе, после чего его младший брат дает этому же самому человеку пощечину.

Присутствующие пытались разнять конфликтующих, однако все было тщетно. Затем в зале появились люди в деловых костюмах. Одного из них ударил Павел Мамаев, на что в ответ мужчина заломил ему руку.

Ранее сообщалось, что руководство ФК «Зенит» осудило участие нападающего Александра Кокорина в драке в московском кафе и осудило поведение игрока.

8 октября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев посетили кафе в Москве. В связи с тем, что компания вела себя очень шумно, персонал заведения сделал ей замечание и призвал к соблюдению общественного порядка. В числе недовольных поведением посетителей кафе оказался чиновник из Минпромторга Денис Пак, с которым в дальнейшем и завязался конфликт. Возбуждено уголовное дело.