ФК «Зенит» подтвердил участие Кокорина в драке в московском кафе

ФК «Зенит» подтвердил участие нападающего Александра Кокорина в драке в московском кафе и осудило поведение игрока.

Первые кадры из кафе, где произошла драка, публиковал ранее телеканал «Звезда».

«Руководство клуба осуждает участие игрока Александра Кокорина в сегодняшнем инциденте», - сообщили в пресс-службе клуба.

В пресс-службе клуба выразили надежду, что правоохранительные органы разберутся в случившемся.

8 октября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев посетили кафе в Москве. В связи с тем, что компания вела себя очень шумно, персонал заведения сделал ей замечание и призвал к соблюдению общественного порядка. В числе недовольных поведением посетителей кафе оказался чиновник из Минпромторга Денис Пак, с которым в дальнейшем и завязался конфликт. По факту произошедшего столичная полиция возбудила уголовное дело.