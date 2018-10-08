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«Пояс летит домой»: Нурмагомедов показал победный трофей на видео

Наталия Майорова
21:38 08.10.2018
Кадры были сняты Нурмагомедовым прямо из салона самолета во время возвращения домой.
Видео: khabib_nvrmagomedov, Instagram

Российский чемпион по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов, который накануне одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором в «бое века», возвращается домой. Россиянин опубликовал первые кадры из салона самолета, при этом на видео показан и сам трофей – пояс.

«Пояс летит домой», - написал в своем Instagram Нурмагомедов.

Россиянина поддержали и пользователи Сети, которые в большинстве своем порадовались победе Нурмагомедова.

«Хабиб, вы настоящий мужчина», - написал один из комментаторов.

«Только вперед, Хабиб», - поддержал другой пользователь.

Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором на турнире по смешанным единоборствам UFC 229, тем самым впервые успешно защитив свой чемпионский пояс. Отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов уже рассказал, как именно собирается встретить своего сына.

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