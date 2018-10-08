В Махачкале чествуют Хабиба Нурмагомедова, одержавшего победу над Конором Макгрегором

В столице республики Дагестан Махачкале овациями встретили победу россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.

«Бой века» транслировался на большие экраны, в связи с чем местные жители могли наблюдать за поединком в больших залах. Победу Нурмагомедова зрители встретили одобрительным гулом, а также сопроводили овациями.

Отец спортсмена и его тренер Абдулманап Нурмагомедов также ранее сообщил, что теперь россиянину предстоит встреча с болельщиками на стадионе «Анжи-Арена».

«Бой века» прошел в американском штате Невада в Лас-Вегасе. Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором, тем самым впервые успешно защитив свой чемпионский пояс.

После этого россиянин набросился на членов команды противника, находившихся в зрительном зале, спровоцировав массовую драку.