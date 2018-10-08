«Война продолжается» - Конор Макгрегор о своем матче с Нурмагомедовым
Ирландский боец смешанного стиля ждет реванша.
Фото: Conor McGregor, twitter
Ирландец Конор Макгрегор после поражения в поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым написал в своем Twitter, что не считает себя побежденным.
«Мы проиграли матч, но выиграли битву. Война продолжается», - написал он.
Макгрегор признал свое поражение после четырех раундов боя с Нурмагомедовым, применившим удушающий прием. Почти сразу ирландец заявил, что надеется на матч-реванш.