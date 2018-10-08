Гол с переворотом: невероятное пенальти студента из Казани попало на видео
В студенческой лиге появился свой Месси.
Фото: twitter, Светоч
Невероятный по красоте исполнения гол забил футболист казанской студенческой команды Норик Авдалян. Его сборная играла против футболистов из Чебоксарского университета (ЧГПУ).
Видео появилось в Twitter-аккаунте Светоча.
Россия. Национальная студенческая футбольная лига 🤯 pic.twitter.com/vndwB4KgRr— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) 8 октября 2018 г.
Нужно отметить, что Норик Авдалян забил чебоксарцам дважды в этой встрече. Его команда выиграла со счетом 4:0.