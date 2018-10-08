Гол с переворотом: невероятное пенальти студента из Казани попало на видео

Невероятный по красоте исполнения гол забил футболист казанской студенческой команды Норик Авдалян. Его сборная играла против футболистов из Чебоксарского университета (ЧГПУ).

Видео появилось в Twitter-аккаунте Светоча.

Нужно отметить, что Норик Авдалян забил чебоксарцам дважды в этой встрече. Его команда выиграла со счетом 4:0.