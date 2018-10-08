«С правой или с левой заеду прямо в аэропорту» - отец Нурмагомедова о наказании сына за неспортивное поведение

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона по смешанным единоборствам Хабиба Нурмагомедова, ответил на вопрос журналистов о том, как будет встречать сына после его победы над Конором Макгрегором.

При этом ответ Нурмагомедова-старшего был лаконичен.

«Я думаю, что я сначала должен ему с правой или с левой заехать прямо в аэропорту», - отшутился он.

При этом он сообщил, что поведение Хабиба после боя «никакой оценке не подлежит».

На вопрос журналистов о том, станет ли отец ругать сына за такие действия, Нурмагомедов ответил, что «дисциплина должна быть на первом месте».

Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором на прошедшем в субботу турнире по смешанным единоборствам UFC 229, тем самым впервые успешно защитив свой чемпионский пояс. Однако после этого россиянин набросился на членов команды противника, находившихся в зрительном зале, спровоцировав массовую драку.