«Победа Конора была бы большим ударом по бизнесу» - эксперт о «бое века»

Главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Яременко в интервью «Звезде» прокомментировал «бой века» - победу Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором.

Яременко отметил, что все это в целом является достаточно прибыльным бизнесом.

«Многие подозревают, не было ли все это шоу заранее срежиссированным, потому что все, что произошло, именно для бизнеса было наилучшим вариантом. Ненависть болельщиков, гости из Дагестана, недоразумение с российской стороны, три менеджера Хабиба Нурмагомедова арестованы. По большому счету это было хорошее шоу, сделанное по всем законам жанра», - подчеркнул он.

Также Яременко отметил, что тем не менее билеты на бой продаются за сотни долларов.

«Мы видим, что творится в том же Дагестане. Думаю, что победа Конора Макгрегора была бы большим ударом по бизнесу, чем история с Хабибом и, возможно, теми санкциями, которые за неспортивное поведение после боя последуют в его адрес», - заключил он.

Ранее отец Хабиба Нурмагомедова прокомментировал драку своего сына после боя с Макгрегором.