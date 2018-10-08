«Оскорбил родителей» - свидетели потасовки после «боя века» рассказали о ее причинах

Вспышка гнева Хабиба Нурмагомедова после поединка с Конором Макгрегором стала следствием постоянных оскорблений. В этом уверен президент махачкалинского футбольного клуба «Анжи». Свое мнение о «поединке века» Осман Кадиев высказал телеканалу «360».

«Мой сын присутствовал на бое и сидел недалеко от ринга. Представитель Макгрегора оскорблял Нурмагомедова на религиозной почве, обзывал его родителей. Хабиб говорил об этом рефери», - рассказал Кадиев.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора закончился массовой дракой, в которой активное участие принял российский боец. Он перелез через ограждение октагона и кинулся с кулаками на представителей ирландского бойца. В то же время члены команды Хабиба вышли на площадку и попытались избить Макгрегора.

Разнимать буйных бойцов пришлось сотрудникам службы безопасности и полиции. Под трибуны Нурмагомедов уходил под оглушительные крики. Некоторые болельщики бросали в него банки из-под пива.

В итоге Хабиб Нурмагомедов сохранил свой чемпионский титул и, получив пояс, отправился домой, где его отец и главный тренер уже пообещал наказать сына за подобное поведение.

Повод опасаться действительно есть. Президент UFC Дана Уайт уже заявил, что россиянина могут лишить титула, оштрафовать или даже дисквалифицировать.