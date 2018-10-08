Ростов-на-Дону принял огонь Всемирной зимней универсиады - 2019

Ростов-на Дону принял эстафету огня Всемирной зимней универсиады - 2019, ее старт был дан на территории Южного федерального университета.

Общая протяженность маршрута в Ростове-на-Дону - 2,5 километра. Чести нести факел удостаиваются только самые именитые спортсмены и деятели науки. Эстафета огня стартовала 20 сентября в итальянском Турине, там состоялась торжественная церемония зажжения. Из Ростова-на-Дону она направится в Ульяновск, затем огонь доставят в Ставрополь. После путешествия по 30 городам России, акция завершится в Красноярске, где 2 марта пройдет открытие 29-й Всемирной зимней универсиады.