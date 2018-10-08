«Мне за вас неудобно» - Нурмагомедов пристыдил своих фанатов

Хабиб Нурмагомедов обратился к поклонникам с просьбой прекратить споры в Сети относительно его поединка с Конором Макгрегором. Накануне в Лас-Вегасе россиянин отстоял титул чемпиона мира UFC в легком весе. Поединок закончился массовой дракой, которая может иметь для Нурмагомедова далеко идущие последствия. Споры о том, кто виноват, не утихают до сих пор. Хабиб написал об этом на своей странице в Instagram.

«По-братски, хоть сейчас тормозите, а то уже мне самому за вас неудобно», - призвал он.

Многие в ответ на критику бойца отметили, что он повел себя не лучшим образом, ответив на провокацию. Титульный поединок с ирландцем прошел в США и собрал рекордную телеаудиторию. Интерес к бою подогревали сами бойцы, вступавшие в яростную перепалку при любой возможности. Поэтому продолжение рукопашной после финального гонга для многих не стало неожиданностью.

Российский чемпион все же отстоял титул и уже возвращается домой, однако истинная цена этой победы будет известна позже, после окончания разбирательств.