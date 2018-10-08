Менеджер Нурмагомедова извинился за поведение российского бойца

Менеджер российского бойца Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз извинился за поведение своего подопечного после боя с ирландцем Конором Макгрегором. Али разместил соответствующий пост на своей странице в Instagram.

«Я хочу извиниться перед Атлетической комиссией штата Невада, властями Невады. Хочу поблагодарить полицейский участок в Лас-Вегасе за такую невероятную работу», - написал Али Абдель-Азиз.

Сейчас непобедимый россиянин возвращается из США, где проходил титульный поединок, в Россию.

«Хабиб летит домой, пояс у него, через 11 часов он будет в Москве, а оттуда прилетит в Махачкалу», - рассказал его отец и по совместительству главный тренер Абдулманап Нурмагомедов.

Поединок за звание чемпиона UFC в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором состоялся в Лас-Вегасе минувшей ночью. В четвертом раунде российский боец применил удушающий прием и вынудил Макгрегора сдаться. Несмотря на накал поединка, главные события вечера произошли уже после его завершения. Нурмагомедов ввязался в массовую драку с членами команды своего соперника в зрительном зале. Эта потасовка может дорого ему обойтись. До завершения расследования гонорар россиянина за бой заморожен.

Ранее сообщалось, что возможным инициатором драки стал тренер ирландца, который якобы весь бой оскорблял Нурмагомедова, чем и вывел его из себя.