«Это был предел» – отец Нурмагомедова пообещал жестко наказать сына-чемпиона за драку после боя

Отец и тренер российского чемпиона по смешанным единоборствам Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал о том, что собирается жестко наказать сына за неподобающее поведение на турнире организации UFC.

По словам Нурмагомедова-старшего, главным пунктом в команде является дисциплина, поэтому несмотря на чемпионский статус сына, он не собирается потворствовать его поведению сразу же после боя.

Отец заявил, что отнесется к сыну в этом плане очень жестко, потому что за пределами октагона «есть женщины, дети и посторонние люди», которые никак не должны участвовать в том, что происходит между бойцами.

«Прыгнул ногами вперед. Это, конечно, был предел моих нервных потрясений», — передают РИА Новости слова Нурмагомедова-старшего.

Он подчеркнул, что считает поведение сына неприемлемым, и всю ответственность понесет он на правах лидера команды.

Напомним, на прошедшем в субботу турнире по смешанным единоборствам UFC 229 российский боец, чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов, одержал победу над эпатажным ирландцем Конором Макгрегором, тем самым впервые успешно защитив свой чемпионский пояс. Однако, после этого россиянин набросился на членов команды противника, находящихся в зрительном зале, спровоцировав массовую драку.