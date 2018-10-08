Сборная России лидирует в общекомандном зачете на Юношеских Олимпийских играх

Сборная России уверенно возглавила общекомандный зачет после первого дня Юношеских Олимпийских игр. Они стартовали в Аргентине и начались для наших спортсменов очень удачно.

Сразу пять золотых медалей. Первую российской команде принес стрелок Григорий Шамаков. Он точнее всех соперников поразил мишени из пневматической винтовки с дистанции десять метров.

«Я плакала от радости. Чувствую непреодолимую гордость за Гришу, за всю команду, всех тренеров и специалистов, которые сделали многое для этой победы, за его личного тренера. Загадывать про будущее не хочу. После такой уверенной победы можно желать только таких же ярких выступлений от наших ребят», - рассказала корреспонденту «Звезды» главный тренер юношеской сборной России по пулевой стрельбе Татьяна Голдобина.

И новых ярких побед долго ждать не пришлось. Еще две золотые медали российские атлеты выиграли в соревнованиях по тхэквондо. Чемпионами юношеских игр стали Дмитрий Шишко и Полина Щербакова. На велотреке быстрее всех были Илья Бескровный и Варвара Овчинникова. А под занавес команда российских пловцов первенствовала в смешанной эсатфете четыре по сто вольным стилем. Начало впечатляющее. Так держать!