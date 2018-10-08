Эксперт рассказал о последствиях драки для карьеры Нурмагомедова в UFC

Драка после боя между командами россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора может привести к аннулированию американской визы российского спортсмена. Тогда он больше не сможет выступать на турнирах UFC в США. Об этом рассказал газете «Известия» первый российский чемпион UFC Олег Тактаров.

По мнению Тактарова, очень странно видеть такой уровень организации в Лас-Вегасе, когда охрана не стала останавливать Хабиба, когда тот перепрыгнул через сетку.

«Думаю, теперь в Америке Хабиб больше драться не будет», - сказал он.

Вероятность аннулирования американский визы Нурмагомедова высока, что может стать проблемой, так как все самые статусные бои проходят именно в США.

Тактаров считает, что сейчас Нурмагомедов является «плохим парнем», поражение которого мечтают увидеть все.

Тем не менее он считает, что это происшествие положительно скажется на карьере спортсмена.

Бой между россиянином и ирландцем завершился победой Нурмагомедова. После поединка он выпрыгнул за пределы октагона, чтобы выяснить отношения с провоцировавшим его членом команды ирландца.