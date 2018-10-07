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Отец Хабиба Нурмагомедова прокомментировал драку своего сына после боя с Макгрегором

Екатерина Масло
23:27 07.10.2018
Сразу после боя с Макгрегором российский спортсмен поспорил с кем-то за пределами ринга, после чего перепрыгнул к болельщикам через ограждение, где произошла массовая драка.
Отец Хабиба Нурмагомедова прокомментировал драку своего сына после боя с Макгрегором
Фото: Антон Денисов, РИА Новости

Абдулманап Нурмагомедов, отец бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал о наказании своего сына за драку после боя с ирладцем Конором Макгрегором. Об этом сообщила газета «Известия».

Он считает, что поведение его сына является неприемлемым. Он отметил, что наказание Хабиба Нурмагомедова за это будет гораздо суровее, чем ограничения со стороны UFC.

«Это, конечно, был предел моих нервных потрясений», - поделился Нурмагомедов- старший.

Абдулманап Нурмагомедов подчеркнул, что ответственность за поведение сына вне октагона несет он, потому что является главой команды.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов в четвертом раунде одержал победу над Макгрекором. Сразу после завершения боя российский спортсмен подрался за пределами ринга.  

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