Еще одна девушка обвинила Роналду в изнасиловании

Адвокат Лесли Стовалл, представляющий интересы американки Кэтрин Майорги, заявил, что его подзащитная не единственная девушка, которую якобы изнасиловал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Юрист сообщил, что недавно ему позвонила еще одна предполагаемая жертва нападения игрока. Он не назвал имени этой барышни, однако заверил, что сообщит об инциденте в полицию Лас-Вегаса, передает The Daily Mail.

Ранее стало известно, что 34-летняя жительница Невады Кэтрин Майорга подала в суд на Роналду, обвинив его в изнасиловании, которое якобы случилось в Лас-Вегасе в 2009 году. По словам женщины, он заплатил 375 тысяч долларов, и она молчала об этом почти десять лет.

Футболист отрицает обвинения Майорги. Он признает, что у него была сексуальная связь с этой женщиной, но настаивает на том, что контакт произошел по взаимному согласию. Кроме того, он намерен судиться с американкой.

Сам Роналду уверен, что историю с обвинениями его в изнасиловании Майорги запустил Флорентино Перес, президент «Реала», за который ранее выступал португалец. На фоне сексуальных скандалов форварда также отстранили от игр в национальной команде.