Комментатор «боя века» объяснил, почему Нурмагомедов устроил драку

Российский боец смешанных единоборств устроил драку сразу после окончания боя с Конором Макгрегором из-за провокации со стороны тренера ирландца Диллона Дэниса. Об этом заявил комментатор схватки Джо Роган.

По словам Рогана, он не расслышал, что именно Дэнис выкрикнул в адрес россиянина. Однако подчеркнул, что это однозначно выглядело как жесткое оскорбление и провокация. После этого Нурмагомедов вышел из себя, перепрыгнул через ограждение октагона и атаковал провокатора.

«Мы не могли услышать, что он сказал, но Диллон абсолютно точно оскорбил Хабиба... и спровоцировал его. Тогда Хабиб просто перепрыгнул через клетку и прыгнул в толпу. Я не мог поверить своим глазам. Думал, он собирался забраться на верх ограждения и в ответ послать Диллона куда подальше», - цитирует заявление Джо Рогана сайт Joe.co.uk.

Бой за титул чемпиона UFC состоялся в 8 часу утра по московскому времени 7 октября в Лас-Вегасе. Россиянин практически без усилий заставил ирландца сдаться уже в четвертом раунде. Однако дальше все пошло не по плану: Нурмагомедов перепрыгнул через ограждение октагона и устроил массовую драку, в связи с чем ему отказались вручать пояс чемпиона.